Бишкек, 13 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров обозначил свою позицию по поступившему от руководства министерства экономики и финансов предложению о наделении участковых милиционеров полномочиями по проверке бизнеса.

Gov.kg И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров

По словам главы государства, он выступает категорически против этой инициативы, поскольку считает, что милиционеры не должны вмешиваться в деятельность предпринимателей.

«Участковые обязаны заниматься своими прямыми обязанностями — охранять общественный порядок и проводить профилактику преступлений на вверенных им участках», — подчеркнул он.

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