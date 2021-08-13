Москва, 13 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Спрос на пшеницу и ее цена в мире продолжают расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал новость о том, что Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России на 5 млн тонн.

Урожай

«Также хочу обратить внимание, что, по официальной информации, мы уже потеряли порядка 15% урожая из-за жары, — сказал Ермоленко. — И уже сейчас мельницы начинают нервничать. Дело в том, что зерно пшеницы 3 класса, предназначенное для помола хлебопекарной муки, насчитывает в процентном соотношении 7−50% клейковины. Такой большой разбег обусловлен качеством самого зерна, которое зависит от многих факторов: регион произрастания, климатические условия, сортность и прочих. Мука со слабой клейковиной больше подходит для производства мучных кондитерских изделий. Мука с крепкой клейковиной хорошо подходит для выработки сушек».

А вот мука с показателем средней и выше средней клейковины идет, как пояснил Ермоленко, на хлебобулочные изделия.

«Но на сегодняшний день 70% озимой пшеницы 3-го класса, которую мы собрали в этом году, идет именно с большим показателем клейковины. Уже сейчас мукомолы переживают о возможности поставки муки для производства хлеба на хлебозаводы. Смогут ли они в целом выполнить условия поставки муки даже без учета ее сегодняшней стоимости?» — пояснил Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в РФ не рассматривается отмена гибкой экспортной пошлины на вывоз из России зерновых культур.