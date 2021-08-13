Варшава, 13 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Цены на потребительские товары и услуги в Польше в июле 2021 года выросли на 5% по сравнению с июлем 2020 года. По сравнению с июнем рост составил 0,4%. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 13 августа пресс-секретарь Центрального статистического управления Польши Якуб Рыбацкий.

Рост цен

По его словам, самый высокий рост цен в стране был отмечен на продукты питания и топливо.

«Это результат роста расходов, связанных с отдыхом и сезоном отпусков. В частности, с ростом цен на организованный туризм, отели и гастрономию. В ближайшие месяцы серьезных изменений не будет. В августе рост цен ожидается не более чем на 0,15% по сравнению с июлем», — сообщил Рыбацкий.