Киев, 13 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины получило официальную ноту посольства Грузии насчет организации туристических туров в Абхазию.

Cerkva.info Все смешалось в посольстве Украины в Грузии ‑ и политика, и религия

Об этом 13 августа заявил спикер ведомства Олег Николенко, которого цитируют украинские СМИ.

Спикер подчеркнул, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

«Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность абсолютно неприемлемой… Этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомств», — говорится в комментарии Николенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в посольстве Грузии в Киеве выразили возмущение тем, что украинская туристическая компания делает туры в Абхазию.

До этого, в июле, офис президента Зеленского ненадолго «признал» независимость Абхазии.