Лондон, 13 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Британская инди-поп-группа London Grammar поделилась новым музыкальным клипом к синглу «America», об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

(сс) StockSnap Музыка

https://www.instagram.com/p/CSbhMDzqhH2/

В новом видео, снятом давним соавтором группы Дэйвом Булливантом, вокалистка Ханна Рид сидит в закусочной, окруженная размытыми лицами. «America» была первой песней, которую я написала для «Californian Soil», — сказала Рид в своем заявлении. «Я плакала, когда писала это, и это был первый шаг в действительном катарсисе. Это была такая радость создать видео с Дейвом Булливантом. Мы знали, что хотим, чтобы он был сдержанным и простым, но красивым. Он воплотил песню в жизнь своим кинематографическим видением. Нам повезло, что мы работали с ним».

Отрывок из клипа был опубликован в инстаграме London Grammar, а полное музыкальное видео доступно на официальном ютуб-канале группы. «America» — последний сингл, вышедший с третьего альбома трио «Californian Soil».