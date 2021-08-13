Москва, 13 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В настоящее время в Сингапур на отдых российские туристы не могут поехать. Въезд в страну разрешен только гражданам Сингапура, обладателям долгосрочных виз (рабочих и студенческих), либо родственникам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сингапур

Все путешественники, следующие транзитом через Сингапур (включая граждан Сингапура и официальных лиц), должны предъявить действительный отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Регулярное авиасообщение Москва-Сингапур было возобновлено 20 января 2021 года. Перелёты три раза в неделю осуществляет авиаперевозчик «Сингапурские авиалинии». В АТОР надеются, что уже в 2021 году Сингапур станет доступен и туристам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

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