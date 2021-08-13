Архангельск, 13 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. На Красную пристань Архангельска в дополненной реальности вернулась шхуна «Запад», которая долгое время была одним из главных символов первого морского порта страны. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Kuleshovoleg.livejournal.com Шхуна «Запад» времен забвения

Судно финской постройки приобрело вторую жизнь после того, как, отслужив свой век в качестве учебного судна Архангельского мореходного училища имени Воронина, в канун 400-летия Архангельска в 1983 году было установлено на Красной пристани. Затем для «Запада» наступила эпоха медленного угасания, пока очередной шторм, а затем и пожар не стали причиной его окончательного заката.

Дать шхуне шанс воплотиться в третьем облике — виртуальном — решил архангелогородец Егор Корницкий.

«Шхуна «Запад» для жителей города, наверное, больше чем символ. Красная пристань до сих пор выглядит немного сиротливо без ее силуэта. И как-то сама собой пришла идея создать виртуальный образ шхуны, — рассказал Корницкий. — Мы создали модель «Запада» для использования в дополненной реальности — технологии, позволяющей совместить наш реальный мир с виртуальными объектами. Для этого не требуется никакого дополнительного программного обеспечения. Нужен лишь современный смартфон, на экране которого изображение парусника можно вписать в любой пейзаж: например, «установить» на место ее вечной стоянки или «поставить» к причалу Красной пристани».

13 августа на Красной пристани в присутствии министра строительства и архитектуры Архангельской области, первых лиц Архангельска и Северодвинска был дан старт третьему этапу жизни шхуны. На месте, где она стояла 33 года, установлен пилон с краткой информацией, QR-кодом и адресом сайта проекта.

Справка:

Трехмачтовая парусно-моторная шхуна «Запад» 1949 года постройки, символ первого порта России — Архангельска, была установлена на Красной пристани в 1983 году. В 2015 году прогнившая шхуна была «законсервирована» под реставрацию, которая так и не началась — в 2016 году она была почти полностью уничтожена пожаром.