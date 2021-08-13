Сеул, 13 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы продолжают сбыть акции южнокорейских компаний на протяжении трёх месяцев подряд. Об этом 13 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в июле текущего года чистый отток средств составил 3,51 трлн вон (~$3,06 млрд).

Как отметили в Банке Кореи, отток средств с фондового рынка продолжает сохраняться из-за быстрого распространения «Дельта"-штамма коронавируса.

С другой стороны, иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму $5,57 млрд. Чистый приток средств наблюдается на протяжении семи месяцев подряд.