Москва, 13 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подробным образом разъяснило представителям британской вещательной корпорации Би-би-си ситуацию с непродлением российской визы их журналисту, который работает в Москве. Об этом 13 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Западные СМИ оживились: просят прокомментировать информацию о том, что британскому журналисту, работающему в Москве, не продлят визу <…> Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», — написала она в своем сообщении.

Также Захарова отметила, что российский МИД неоднократно делал заявления и предлагал британской стороне прекратить гонения на российских журналистов.

При этом официальный представитель МИД РФ констатировала, что западные СМИ традиционно не продемонстрировали никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продлевают британские (или, к примеру, американские) визы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд должна будет покинуть Россию до 31 августа из-за отказа в продлении ей рабочей визы.