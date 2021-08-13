Каракол, Киргизия, , 15:24 — REGNUM Мэр города Каракол Эрмат Джумаев вызвал «на ковёр» и отчитал свою общественную советницу Замиру Оторбаеву за опубликованный в Facebook текст, содержащий оскорбления граждан России. Об этом сообщила сегодня, 13 августа, пресс-служба городского муниципалитета.

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Глава муниципалитета отметил, что считает «неприемлемым» комментарий советницы, выразившей в соцсетях мнение, что все россияне ленивы, работают гораздо хуже мигрантов, многие — алкоголики.

В свою очередь Оторбаева заявила, что уже удалила свои комментарии и попросила прощения у всех, чью честь могла затронуть. Свой поступок она объяснила «эмоциональным всплеском».

После беседы с мэром Замира Оторбаева написала заявление о сложении полномочий общественного советника по собственному желанию и сдала удостоверение.

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