Оскорбившая русских советник мэра Каракола лишилась должности
Каракол, Киргизия, 13 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Мэр города Каракол Эрмат Джумаев вызвал «на ковёр» и отчитал свою общественную советницу Замиру Оторбаеву за опубликованный в Facebook текст, содержащий оскорбления граждан России. Об этом сообщила сегодня, 13 августа, пресс-служба городского муниципалитета.
Глава муниципалитета отметил, что считает «неприемлемым» комментарий советницы, выразившей в соцсетях мнение, что все россияне ленивы, работают гораздо хуже мигрантов, многие — алкоголики.
В свою очередь Оторбаева заявила, что уже удалила свои комментарии и попросила прощения у всех, чью честь могла затронуть. Свой поступок она объяснила «эмоциональным всплеском».
После беседы с мэром Замира Оторбаева написала заявление о сложении полномочий общественного советника по собственному желанию и сдала удостоверение.
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Замира Оторбаева имеет юридическое образование. Советником мэра Каракола пробыла менее года, до этого занималась правозащитной деятельностью. Выступала в качестве независимогоэксперта по выборам, 8 лет возглавляла региональное представительство неправительственной организации «Коалиция за демократию и гражданское общество» (организация финансируется США и ЕС).