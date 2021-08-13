Саратов, 13 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Саратовской области с 1 августа проходит сельскохозяйственная микроперепись. За это время переписчики посетили около 60% личных подсобных хозяств и некоммерческих товариществ, публикует данные на 13 августа Саратовстат.

Saratov.gov.ru Сельскохозяйственная микроперепись в Саратовской области

Наиболее активно принимают участие в сельскохозяйственной микропереписи жители Турковского, Новоузенского, Краснопартизанского, Александрово-Гайского и Ровенского муниципальных районов области. Переписчиками внесены данные о более 80% хозяйств, отказов от участия в мероприятии общенационального масштаба в данных районах не было. Переписчики утверждают, что население настроено позитивно, интересуется ходом переписи и сообщает все необходимые сведения.

Всего в Саратовской области переписи подлежат 270,7 тыс. объектов, из них 98% — личные подсобные хозяйства. Более 50% фермеров и сельхозорганизаций самостоятельно заполнили электронные переписные листы с использованием современных цифровых технологий сбора — системы web-сбора Росстата.

Завершится сельскохозяйственная микроперепись на территории Саратовской области 30 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 до 31 августа проходит сельскохозяйственная микроперепись. Предварительные итоги будут подведены в четвёртом квартале 2021 года.

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