Берлин, , 15:21 — REGNUM Германия пополнила список стран, в которых высок риск заразиться коронавирусной инфекций. Так, в их числе оказались США, Израиль, Черногория и Вьетнам. Об этом 13 августа со ссылкой на источники в германском правительстве сообщает редакционная группа Funke.

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По данным источников, с 17 августа в этот список добавится и Турция.

Согласно законам ФРГ, въезжающие из стран данной категории обязаны отправляться на десятидневный карантин. При наличии теста карантин сокращается до пяти дней, при наличии сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении карантин отменяется.

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Всего в список территорий с повышенным риском заболеть COVID-19 Германия уже включила около 70 стран, среди которых Россия. Для въезжающих из стран, где распространены особо опасные штаммы (Бразилия и Уругвай), действуют более строгие правила — обязательные две недели карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия ограничила с 29 июня поездки в Россию и Португалию, включив обе страны в список государств с повышенным риском заражения коронавирусом.

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