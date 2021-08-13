Москва, 13 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель China FAW Group Corporation представит новый среднеразмерный кроссовер Bestune T77 в России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

Пресс-служба FAW FAW Bestune T77

Премьера новинки должна состояться сразу же после её сертификации, намеченной на осень 2021 года. Сразу после этого авто появится в салонах официальных дилеров бренда В модельной линейке кроссовер займёт место между моделями Х40 и Х80.

Габаритные размеры Bestune T77 составляют 4525×1845×1615 мм. Расстояние между осями колёс равно 2700 мм. Версия модели для российского рынка получит передний привод. Под капотом автомобиля будет «трудиться» турбомотор объёмом 1,5 л и производительностью 160 л. с.

В качестве трансмиссии у кроссовера будет шестискоростная «механика». Также покупателям будет доступна версия модели с 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Напомним, в первой половине нынешнего года компания FAW выпустила около 1,8 млн и продала более 1,9 млн машин. Таким образом, рост производства и продаж компании в годовом исчислении вырос на 10,8% и 20,4% соответственно.

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