Вашингтон, 13 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Разработчики из студии 1047 Games планируют выпустить свою игру Splitgate на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Splitgate

«Мы ещё не начали работу в этом направлении, но это определённо часть нашего видения», — рассказывает глава студии Иэн Пролкс. По его словам, в будущем Splitgate также может выйти на MacOS и получить функцию кроссплея.

Splitgate — это многопользовательский боевик, релиз которого состоится в августе 2021 года. В нём геймеры сражаются друг с другом, перемещаясь по локациям через специальные порталы.