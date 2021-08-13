Самара, 13 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Большие климатические изменения происходят из-за сильной жары в акватории Волги и в Куйбышевском водохранилище. Об этом 13 августа сообщил заместитель директора по науке Института экологии Волжского бассейна РАН Александр Файзулин.

Publicdomainpictures.net Водоросли

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По сообщению пресс-службы областного правительства, вода в водоемах Самарской области прогрелась выше 20 °C почти на месяц раньше. При этом среднемноголетние значения температуры воды Саратовского, Куйбышевского водохранилищ около г. Самары и г. Тольятти превышены на 1,5−3 °С.

Отмечается, что именно при такой температуре развиваются сине-зеленые водоросли и «цветет» вода.

«Ситуация по климатическим изменениям в акватории Волги, Куйбышевском водохранилище на сегодня остается сложной. Август, также, как и июль, выходит с высокими показателями по температуре. Продолжается активное цветение водорослей. Все это усугубляется еще и тем процессом, что часть водорослей отцветает, погибает», — приводит пресс-служба слова Файзулина.

Он также отметил, что отмершие водоросли опадают на дно водоемов, что приводит к гибели донных организмов. К тому же при разложении водоросли потребляют кислород.

«Из-за этого мы сейчас еще пока не можем наблюдать улучшения в этой ситуации. К сожалению, те особи, которым не будет хватать кислорода, будут погибать. В экосистеме такое происходит», — отметил он, добавив, что проблема с цветением воды при климатических изменениях является глобальной, поэтому ее нужно решать в масштабе всего Волжского бассейна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сохранится жара до +35°С.