Анкара, , 15:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил находящиеся на севере страны турецкие регионы, пострадавшие от наводнения, зонами бедствия. Он заявил об этом 13 августа в ходе своего выступления в наиболее пострадавшей от разгула стихии провинции Кастамону, которое транслировал телеканал TRT.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«До сегодняшнего дня мы всегда показывали, что в Турции пострадавшие при землетрясениях, наводнениях, пожарах никогда не были брошены. Три провинции, пострадавшие от наводнений, были объявлены зоной бедствия. Мы не можем вернуть погибших граждан, но у нашего государства есть сила, возможность и решимость компенсировать любые потери», — сказал Эрдоган.

При этом объявление региона зоной бедствия свидетельствует о том, что власти Турции собираются провести финансовые выплаты пострадавшим и построить социальное жилье для лишившихся крова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате наводнения и селей, которые были вызваны проливными дождями, в турецких провинциях Кастамону и Синоп, расположенных на черноморском побережье страны, увеличилось до 27.