Москва, 13 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Климат — сложный и неоднозначный фактор в развитии человеческого общества. Многие историки именно с ним связывают глобальные процессы, определившие возникновение и хронологию развития человеческого общества, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Инжинирингового центра РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Бурмистров.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

«Все мы хорошо знаем, что климат циклически меняется: на протяжении многих исторических эпох происходили как глобальные потепления, так и ледниковые периоды.

Причины этих изменений в первую очередь находятся за пределами планеты Земля — это циклические изменения формы земной орбиты и наклона ее оси по отношению к солнцу, так называемые циклы Миланковича.

На климатической шкале с размерность в сотни тысяч лет мы приблизительно находимся в точке выхода из малого ледникового периода XIII—XVIII века, поэтому температура в любом случае будет продолжать постепенно расти еще не менее двух — трех столетий.

Однако прогнозный рост средней температуры поверхности Земли составляет порядки 5 градусов, что приведет к средним температурам климатического оптимума VIII—XII веков.

Если заглянуть дальше за временной горизонт, то после этого климатического оптимума должен наступить уже не «малый» ледниковый период с падением средних температур до 10,4 градусов Цельсия (Средняя температура в мире за 2020 год составила около +14,9 градусов Цельсия).

Изменения температуры напрямую связаны с изменением концентрации парниковых газов в атмосфере и наоборот. Выделяя более 35 млрд тонн CO₂ ежегодно, мы повышаем поглощение инфракрасного излучения Солнца, разогреваем мировой океан — снижая тем самым растворимость газов (в том числе CO₂) и повышая их естественные процессы миграции в атмосферу.

Большие объемы CO₂ высвобождаются и при таянии ледников и вечной мерзлоты. Кроме того, при росте средней температуры возрастает влажность атмосферы — а пары воды это не менее важный парниковый газ, существенно способствуют поглощению солнечного тепла.

Приведет ли деятельность людей к автокаталитическому разогреву планеты Земля и катастрофическим изменениям — вопрос, над которым бьются все климатологи мира и однозначного ответа пока нет.

Однако уже с достаточно высокой точность установлены закономерности взаимосвязи и взаимного влияния температурных изменений и содержания CO₂ в атмосфере.

Вопрос, что первично — изменение концентрации парниковых газов или температуры сродни вопросу, что было раньше: курица или яйцо.

Глобальные изменения климата, порой ставящие под угрозу само существеннее сложных форм жизни, происходили на нашей планете задолго до существования человечества и факторы, их обуславливающие никуда не исчезли.

Значимость антропогенного фактора в климатических процессах уже ни у кого не вызывает сомнений. Остается только ответить на вопрос способны ли мы научится управлять этим процессом, например посредством контроля содержания парниковых газов в атмосфере.

Без этого инструмента наша цивилизация беззащитна перед изменения, которые малозаметны в масштабе времени ее существования, но которые регулярно происходили и будут происходить на Земле», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс наступления новой климатической эпохи в мире начнется после 2035 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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