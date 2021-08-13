Москва, 13 августа 2021, 15:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею созыва Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.
Он напомнил, что сейчас афганские представители просят срочно созвать СБ ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросило свои силы на столицу Афганистана Кабул. Они находятся в 50 км от города. Утром 13 августа они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.
Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к Кабулу на расстояние 50 км