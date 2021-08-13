Москва, , 15:09 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею созыва Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

Он напомнил, что сейчас афганские представители просят срочно созвать СБ ООН.

«Это будет полезно в том случае, если он соберётся не чтобы просто обговорить… а если соберётся с подготовленным результатом, который поможет начать деловые переговоры, а не пытаться маневрировать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросило свои силы на столицу Афганистана Кабул. Они находятся в 50 км от города. Утром 13 августа они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

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