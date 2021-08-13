Кострома, 13 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Два костромских кладбища, расположенных на улицах Магистральной и Костромской, оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

Два конкурса на начальную максимальную сумму в 643 тысячи рублей объявило муниципальное учреждение «Городская служба захоронений». На кладбищах планируется установить 18 камер, все они будут размещены около центрального въезда и административных зданий.

Выполнить работы предполагается за два месяца — до конца октября 2021 года. Как пояснили корреспонденту информационного агентства представители заказчика, техническое оснащение необходимо не столько для наблюдения за вандалами, сколько для фиксации конфликтных ситуаций, возникающих у въездов на кладбища.