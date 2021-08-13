Ухта, Коми, 13 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Ухтинский детский сад №59 находится в аварийном состоянии, местные жители опасаются, что здание может обрушиться в любой момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском отделении ОНФ.

Quarz Треснувший фундамент

Фундамент здания детского сада имеет многочисленные провалы, что еще больше размывает их во время дождей. Чтобы дети не проваливались, работники учреждения закрывают провалы дощатыми конструкциями.

Родители воспитанников детского учреждения обращались к городским чиновникам, но в ответ получали только информацию об обследовании здания комиссией и подготовке сметы ремонтных работ.

В частности, в июне администрация города сообщила, специалисты проводят обследование территории, после чего будет определен комплекс мероприятий, направленный на устранение обозначенной проблемы. Однако до сих пор ничего сделано не было.

«Народный фронт попросил администрацию Ухты взять ситуацию в детском саду №59 на особый контроль, не затягивать с ремонтными работами, полностью обезопасить детей. Общественники также попросили предоставить всю информацию о том, представляют или нет провалы у фундамента детского сада опасность для конструкций здания, есть ли опасность обрушения? Если такого экспертного заключения еще нет, то попросили оперативно организовать такое исследование. Ведь провалы на территории детского сада №59 в Ухте могут привести к непредсказуемым последствиям», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ Татьяна Астарханова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове в новом детском саду, который был сдан в конце ноября 2020 года, рухнул потолок.