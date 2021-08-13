Берлин, 13 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Сети появились снимки закамуфлированного тестового экземпляра электрического кроссовера Mercedes-Benz EQS. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-Benz EQS

В компании пока не сообщают, когда официально представят новинку. Ожидается, что это произойдёт не скоро. Пока же немецкая марка представила EQA, седан EQS и кроссовер EQB. Модель EQE появится в сентябре. Она может дать первое представление о кроссовере EQS.

Прототип кроссовера Mercedes-Benz EQS на снимках имеет серийные фары. Также известно, что в салоне модели появится огромный комплекс экранов Hyperscreen и информационно-развлекательный комплекс MBUX. Ожидается, что кроссовер будет таким же роскошным, как седан EQS.

Ранее компания Mercedes-Benz представила в Европе новый электрокар EQS. Он заменит бензиновый S-Class. Новинка будет предложена европейским автолюбителям в двух версиях — EQS 450+ и EQS 580 4Matic.

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