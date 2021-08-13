Магнитогорск, Челябинская область, 13 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Челябинской области 16-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркосредств. Об этом сообщает областное управление СКР.

stevepb Наркотики

Следователи считают, что в Магнитогорске он приобрёл партию вещества. Это произошло в июле. При попытке сбыта подростка поймали полицейские.

Сейчас решается вопрос о предъявлении юноше обвинения. Следователи собирают доказательства по уголовному делу.