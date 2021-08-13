Тбилиси, 13 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. После того, как вакцина Pfizer пройдёт окончательную авторизацию в США, в Грузии, скорее всего, сделают вакцинацию от COVID-19 обязательной. Об этом 13 августа заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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«В сентябре уже окончательно утвердят вакцину Pfizer, то есть будет объявлено, что она прошла авторизацию на всех уровнях. Это означает то, что Америка сделает вакцинацию обязательной для собственных граждан. Хотим мы или нет, нам придется сделать это», — сказал Гарибашвили.

Он также призвал жителей соблюдать дистанцию, носить защитные маски, а также в течение двух или трёх месяцев отказаться от проведения массовых свадеб и поминок.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, хотя бы одну дозу прививки получили 715 919 человек, что примерно около 20% населения. Соцопрос, проведённый в стране в июле, показал, что против вакцинации высказались 47% респондентов.