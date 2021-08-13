Курган, 13 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 13 августа подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 40 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 131 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 13 августа выявлено 27 589 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 13 августа вылечились 24 619 человек, скончались 540 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).