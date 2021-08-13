Вильнюс, , 14:57 — REGNUM Ситуация на белорусско-литовской границе в настоящее время стабилизировалась. Об этом 13 августа заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, ее слова приводит портал Delfi.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться, надо быть готовыми к разным сценариям», — сказала она.

Также Билотайте отметила, что такому развитию событий способствовало решение от 2 августа о недопущении мигрантов на латвийскую территорию и добавила, что на текущей неделе в Литву не было допущено около 200 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обвинила Белоруссию в нарушении границы.