Вильнюс, 13 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Ситуация на белорусско-литовской границе в настоящее время стабилизировалась. Об этом 13 августа заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, ее слова приводит портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться, надо быть готовыми к разным сценариям», — сказала она.

Также Билотайте отметила, что такому развитию событий способствовало решение от 2 августа о недопущении мигрантов на латвийскую территорию и добавила, что на текущей неделе в Литву не было допущено около 200 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT) обвинила Белоруссию в нарушении границы.