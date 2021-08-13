Кэри, США, 13 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Персонаж Райана Рейнольдса из фильма «Главный герой» появился в игре Fortnite. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Игроки смогут приобрести облик персонажа, а также пройти небольшую сюжетную линию с его участием. Стоит отметить, что в Fortnite попал не основной персонаж Рейнольдса, а его «мускулистая версия».

«Главный герой» — это комедийный фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли, посвящённый персонажам видеоигр. Его премьера состоялась 11 августа 2021 года.