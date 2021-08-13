Москва, 13 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По мере выхода России из пандемийного кризиса доля трат граждан на продукты питания будет снижаться до 25−27% параллельно с ростом доли затрат, например, на общественное питание, занятия спортом и развлечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал новость о том, что жители РФ увеличили траты на непродовольственные товары.

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«Люди устали бояться. В I полугодии прошлого года в связи с началом пандемии в результате распространения новой коронавирусной инфекции семьи существенно изменили своё покупательское поведение. Сначала наблюдалась паническая массовая скупка продуктов питания про запас, на что были потрачены большие деньги. Затем большая часть доходов по сравнению с допандемийным периодом стала откладываться в сбережения на случай потери работы, снижения доходов, гиперинфляции и прочего, — сказал Якубович. — В первой половине этого года ситуация в целом стабилизировалась (если не считать текущую волну роста заболеваемости). Люди стали увереннее смотреть в будущее с точки зрения способности обеспечивать стабильный уровень жизни. Да и зарплаты стали потихоньку расти, а вслед за ними — реально располагаемые доходы населения».

По его словам, свою роль сыграли и дополнительные социальные выплаты, которые были направлены домохозяйствами на приобретение непродовольственных товаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличение трат жителей РФ на непродовольственные товары связано с психологическими особенностями потребителей.