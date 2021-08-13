Пенза, 13 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Пензенскую область поступили два вида вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V» в количестве 4,2 тыс. доз и «Спутник Лайт» в количестве 5 тыс. доз.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

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По данным регионального минздрава на 13 августа, первым компонентом вакцинировали 314 265 пензенцев, что составляет 49% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 268 654 человека.

Среди жителей Пензенской области в возрасте старше 60 лет первым компонентом вакцины привили 123 406 человек, оба этапа завершили 112 352 пожилых жителя.

Для вакцинации населения от коронавируса в Пензенской области развернули 75 прививочных пунктов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе в графике работы площадок вакцинации, развернутых на базе ТЦ «САНиМАРТ», ТЦ «Весна» и ТЦ «Коллаж» произошли изменения. Время работы с понедельника по пятницу — с 15:00 до 18:00; суббота — воскресенье с 12:00 до 18:00.

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