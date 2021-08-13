Лондон, 13 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Великобритании открывший стрельбу в Плимуте местный житель Джейк Дейвисон покончил с собой. Об этом 13 августа сообщает The Guardian.

Matty Ring Полиция

По данным издания, мужчина был разочарован тем, что не смог похудеть и найти себе девушку, поэтому был «против всего мира». Как пишет газета, у Дейвисона была лицензия на ношение оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция графств Девон и Конуолл была вызвана на место происшествия со стрельбой, произошедшей на Биддик Драйв в Плимуте, около 18:10 по местному времени 12 августа.

Всего в результате перестрелки, причиной которой предположительно стал «семейный конфликт», на месте погибли две женщины, двое мужчин и сотрудник правоохранительных органов. Ещё одна раненая женщина была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.