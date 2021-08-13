Рязань, 13 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Рязанской области 13 августа подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выздоровели ещё 73 пациента, скончались от осложнений четыре человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,33%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 выявлен у 36 767 жителей. Завершили лечение выздоровлением 33 807 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 849 пациентов.