Пхеньян, 13 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил 10 августа поздравительное письмо первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, назначенного на данную должность главой исполнительной власти президентом страны Ибрахимом Раиси 8 августа. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Согласно опубликованным данным, в письме представитель Северной Кореи выразил уверенность в расширении и развитии дружбы и сотрудничества в разных сферах, а также пожелал назначенному вице-президенту Ирана успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава КНДР Ким Чен Ына направил поздравительную телеграмму президенту Ирана.

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