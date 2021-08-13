Владикавказ, 13 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии назначен новый заместитель председателя правительства. На должность временно исполняющего обязанности вице-премьера указом врио главы республики Сергея Меняйло назначен Александр Реутов. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Флаг Северной Осетии

О новом зампреде главы правительства известно, что он уроженец города Владикавказа. По образованию Реутов врач-нейрохирург. С 2000 по 2004 годы занимал должность заместителя главы минздрава РСО-Алании, а с 2004 по 2008 годы возглавлял это ведомство.

После этого Александр Реутов работал в должности главного врача Федерального медицинского центра в городе Беслане. В последующем являлся депутатом республиканского парламента. В должности вице-премьера он успел поработать, начиная с 2015 года. В последние годы Реутов возглавлял ООО Центр эпилептологии и неврологии «Центр нейро» в городе Владикавказе.