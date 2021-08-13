Ульяновск, 13 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошли новые лесные и травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ведомства, 12 августа в регионе потушили пять палов сухой травы, всего горело 0,15 гектаров площадей.

Кроме того, за последние сутки ликвидировано два лесных пожара. Один из них произошёл возле населённого пункта Красный Яр Чердаклинского района, площадь возгорания составила 1 гектар. Другое возгорание зарегистрировано в Ульяновске площадью 0,5 гектаров.

Спасатели отмечают, что оба лесных пожара были низовыми, беглыми, средними.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировано более 80 лесных пожаров.