Варшава, 13 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. 11 bit studios официально анонсировала продолжение игры Frostpunk. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале студии.

Скриншот с YouTube Frostpunk 2

Сообщается, что события сиквела будут разворачиваться спустя 30 лет после событий первой части, а игрокам вновь предстоит возглавить город, жители которого страдают от нехватки ресурсов. Релиз Frostpunk 2 ожидается на PC — точная дата выхода пока не названа.

Напомним, что Frostpunk — это градостроительный симулятор, посвящённый выживанию людей в экстремально низких температурных условиях. Игра получила высокие оценки от геймеров и критиков.