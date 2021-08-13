Анапа, Краснодарский край, 13 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Из-за прогнозируемого в течение ближайших суток выпадения большого количества осадков в Анапе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 13 августа сообщает пресс-служба администрации города.

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«В Анапе введён режим ЧС. Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл мэр Анапы Василий Швец», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков рассказал на заседании комиссии что, в настоящее время обстановка в городе контролируется, вода откачана из 37 дворовых территорий и из двух детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за подтоплений, которые вызваны сильными ливнями, на территории Темрюкского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).