Москва, , 14:42 — REGNUM Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд. Об этом 13 августа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил ведущий.

Виза Venturebeat.com

«Как стало известно, журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца», — уточнил он.

Уточняется, что такое решение властей стало ответом на дискриминацию российских журналистов в Великобритании. Ведущий телеканала напомнил о неоднократных попытках Лондона отозвать лицензию телеканала RT, а также о «постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа».

Напомним, в ходе последнего большого разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко журналистка британской ВВС Сара Рейнсфорд поинтересовалась у главы государства проблемой пыток при подавлении белорусских массовых протестных выступлений в 2020 году. Попутно она попросила прокомментировать проблемы западных санкций в поствыборный период и легитимности Лукашенко.

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Престарелый политик продемонстрировал, что он не разбирается в ведущих мировых СМИ, путая Великобританию и США, забывая и намеренно игнорируя общеизвестные события и факты, отрицая причинно-следственные связи. В конечном итоге Лукашенко так и не ответил по существу на простой, на первый взгляд, вопрос.