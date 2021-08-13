Ярославль, 13 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославле 12 августа в одном из домов на проспекте Толбухина обнаружены тела трёх молодых людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление следственного комитета РФ по Ярославской области.

СУ СКР по Ярославской области Место происшествия

«При первичном осмотре тел, видимых телесных повреждений не обнаружено, однако следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе, не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, двое погибших были студентами факультета русской филологии и культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Молодые люди находились в академическом отпуске с прошлого учебного года. В академический отпуск они ушли со второго курса.

Студенты учились на направлении «Филологическое образование». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM знакомая погибших, в этом году ребята собирались продолжить обучение. Оба были из Ярославля.

Знакомые предполагают, что причиной смерти стало употребление наркотиков.