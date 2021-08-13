Сеул, 13 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Сети появились первые изображения салона бюджетного кроссовера Hyundai Casper. Эскизы интерьера модели размещены на сайте Bobaedream.

Bobaedream Салон нового Hyundai Casper

Судя по изображению, новый автомобиль будет иметь цифровую «приборку» с большим дисплеем, рулевое колесо с кнопками управления опциями машины и подлокотник.

Вседорожник разрабатывался специально для индийского авторынка, однако вполне возможно, что география его продаж будет расширена.

Первый Casper сойдёт с заводского конвейера в сентябре 2021 года, а в продаже на внутреннем рынке он появится в четвертом квартале нынешнего года.

По размеру новый внедорожник сопоставим с моделями i10 и Picanto, однако выглядит немного выше их. Габаритные размеры Casper составляют 3595×1595×1575 мм.

Ранее компания Hyundai представила модернизированную версию Hyundai Santa Fe с буквенным индексом XRT. Данная модификация получила 18-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава, новую обивку салона и радиаторную решётку чёрного цвета.

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