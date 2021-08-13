Москва, 13 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В ближайшем будущем Центральный банк РФ едва ли пойдет на уменьшение ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что регулятор может пересмотреть свой таргет по инфляции.

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«Не думаю, что ЦБ будет в ближайшей перспективе снижать целевые установки по инфляции. Не удастся сильно регулятору подавить текущие инфляционные процессы только повышением ключевой ставки. Сейчас у нас больше инфляция предложения. Предприятия с трудом восстанавливаются и открываются заново после коронавирусных ограничений. А мы их бьем повышением ключевой ставки, — сказал Ковригин. — Очень надеюсь, что в 2022 году ЦБ перейдёт хотя бы к нейтральной денежно-кредитной политике и не будет больше повышать ключевую ставку».

Однако, как подчеркнул Ковригин, в ближайшем будущем уменьшения ключевой ставки ждать не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, продолжит ли Банк России проводить политику «дорогих денег».