* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:39 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросило свои силы на столицу Афганистана Кабул. Об этом 13 августа сообщил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 км от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации — афганских женщин, которые помогают «тысячам местных жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о захвате Кандагара — второго по величине города Афганистана.

Кроме того, 12 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана.