Москва, 13 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Общемировая тенденция усиления инфляции в 2022 году, скорее всего, ослабеет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ может пересмотреть таргет по инфляции уже к середине 2022 года.

ИА REGNUM Инфляция

«Эффект отложенного спроса тает, деловая активность входит в обычное допандемическое русло. Конечно, на инфляцию будет и дальше давить ограниченность предложения из-за закрытия или уменьшения объёмов деятельности предприятий при пандемических запретах. Но производство постепенно тоже восстанавливается, — сказал Ковригин. — В заявлении ЦБ важнее другой аспект — сейчас Банк России не будет пересматривать таргет инфляции в сторону увеличения. В данных словах явное обоснование ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, в том числе и на перспективу. А заявление о перспективе пересмотра цели только в сторону уменьшения — опять же обоснование политики «дорогих денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, подорожают ли в РФ игровые консоли и смартфоны.