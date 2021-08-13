Москва, 13 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Центральному банку РФ придется искать новые способы погасить очередную волну инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года.

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«Есть расчётная инфляция, а есть рост цен, который наблюдают граждане. Сначала был скачок цен на продовольствие. Потом на стройматериалы. Почти на 25% подорожали подержанные автомобили. В сентябре ожидается рост цен на смартфоны, игровые консоли и другую умную бытовую технику. Изменения этих ценников люди могут наблюдать в реальном времени, и их психологическое ощущение инфляции поэтому существенно отличается от декларируемых данных Центробанка, — сказал Якубович. — Эта ситуация стимулирует спрос на кредиты по умеренной ставке, поскольку граждане предполагают демпфирование расходов на обслуживание кредита ростом цен».

Это, как пояснил эксперт, разгоняет процесс инфляции, поэтому Центробанк вынужден искать новый способ гасить эту волну.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на торговой сессии 12 августа рубль был малоподвижен относительно ведущих мировых валют.