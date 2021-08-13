Нью-Йорк, США, 13 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games работает над улучшенными версиями игр GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Об этом сообщило издание Kotaku, ссылаясь на свои источники.

Компьютерная игра GTA San Andreas

По данным Kotaku, эти игры перейдут на движок Unreal Engine и в них будет использоваться «сочетание старой и новой графики». Ожидается, что релиз состоится осенью 2021 года на всех актуальных платформах — в том числе, на Nintendo Switch.

Добавим, что представители Rockstar Games пока не прокомментировали эту информацию.