Тбилиси, 13 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Результаты социологического опороса, который в Тбилиси организовало руководство правящей партии «Грузинская мечта», не соответствуют действительности. Об этом 13 августа на брифинге заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Сергей Чихладзе.

(сс) Vladimer Shioshvili Тбилиси

«Их исследования служат для пропаганды и создания предвыборного настроения. Мы также можем публиковать внутрипартийные опросы, где «Грузинская мечта» не сможет набрать больше 30%», — сказал Чихладзе.

По его словам, члены ЕНД и других партий регулярно проводят соцопросы, и их результаты не соответствуют данным, которые обнародовала «Мечта».

Напомним, ранее секретарь «Грузинской мечты» по связям с общественностью Шалва Папуашвили заявил, что опрос, проведённый по заказу партии, показал победу предстоящих на выборах мэра Тбилиси кандидата от «Мечты» — Кахи Каладзе.