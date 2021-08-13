Иркутск, 13 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Иркутской области несколько улучшилась пожароопасная обстановка. По данным пресс-службы областного правительства, на 13 августа в регионе продолжают действовать 28 лесных пожаров на общей площади 137 801 га.

(сс) Saiho Лесной пожар

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Из них шесть — локализованы на площади 21 348 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 августа в регионе действовали 26 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 141 780 га.

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