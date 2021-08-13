Великий Новгород, 13 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки лабораторным путём выявлен 131 новый случай коронавируса, что на три случая больше, чем сутками ранее и на шесть — чем в начале уходящей недели. Об этом сообщили 13 августа в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Из общего числа новых носителей 42 приходятся на областной центр Великий Новгород, еще 18 инфицированных человек выявили в Боровичском районе. На третьем месте по новым случаям — Старорусский район (+15).

Общее число случаев коронавируса за время пандемии в регионе достигло 38 197 случаев. Выздоровели 35 395 человек, в том числе 95 — за минувшие сутки. Скончались от ковида 277 человек, за последние сутки зарегистрировано еще три летальных исхода.