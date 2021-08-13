Чебоксары, 13 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого считали посредником при передаче взяток за организацию отсрочки и освобождения от армии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 42-летний мужчина. Правоохранители установили, что в 2018 — 2019 годы он искал желающих избежать прохождения военной службы путём выставления им фиктивных диагнозов, а также являлся посредником при передаче взяток за данные «услуги». По версии следствия, злоумышленник пошёл на данный шаг по предложению сотрудника казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» (подведомственное министерству здравоохранения Чувашии).

Общий размер переданных таким образом взяток следствие оценило в 1 млн рублей.

Обвинение предъявлено в посредничестве во взяточничестве в значительном и крупном размерах — шесть и три эпизода соответственно (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а также в пяти эпизодах пособничества в уклонении от прохождения военной службы (ч. 5 ст. 33 — ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Калининский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор, назначив четыре года и шесть месяцев лишения свободы, со штрафом в 1,6 млн рублей. Суд также сохранил арест на земельный участок и счета, открытые на имя осуждённого в пяти банках. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершили расследование уголовного дела за способствование 11 призывникам уклонению от военной службы. По версии правоохранителей, «уклонистам» травмировали желудочно-кишечный тракт, создавая тем самым признаки язвы.

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