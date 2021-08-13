Пенза, 13 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Пензе количество случаев заражения коронавирусом остается на крайне высоком уровне. От инфекции еженедельно умирают более 100 жителей области. Изменение ситуации с коронавирусом за год обсуждали накануне в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По словам замглавного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Ирины Мартиной, ранее риску заболевания были наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас ситуация изменилась.

«Можно не иметь никаких хронических заболеваний и заболеть COVID-19 с отягчающими последствиями», — отметила она.

В Пензе уже есть все известные в настоящее время штаммы коронавируса, поэтому важно обезопасить себя и привиться, даже если кто-то уже переболел, заверила медик. Тем более, что есть случаи повторного заболевания COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за семь дней (2 — 8 августа) умерли 149 пензенцев. Также как и неделей ранее. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Читайте также: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 238 жителей

Читайте также: Ещё в одном торговом центре Пензы открывают пункт вакцинации от COVID-19